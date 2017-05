Forças iraquianas declaram que retomada de Mosul está completa

Forças especiais iraquianas informaram que retomaram do Estado Islâmico os últimos distritos de Mosul que ainda permaneciam sob domínio do grupo terrorista. A retomada é fruto da última ofensiva das forças, iniciada oficialmente em fevereiro e que tinha como área de atuação a parte oeste da cidade.

O porta-voz das forças especiais, Sabah al-Numan, relatou que a missão foi concluída neste sábado. A guerra contra o EI, porém, ainda está longe de se encerrar, já que os terroristas ainda dominam cerca de oito quilômetros quadrados na região oeste, além dos limites da cidade, incluindo terrenos de difícil acesso, onde são esperadas algumas das batalhas mais difíceis.

De acordo com al-Numan, as forças especiais estão preparadas para contribuir com outros grupamentos que venham a ser destacados pelo primeiro-ministro.

No verão de 2014, o Estado Islâmico tomou a cidade e cerca de um terço do território iraquiano. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários