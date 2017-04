Forças francesas dizem ter matado ao menos 20 supostos terroristas na África

As forças francesas que combatem o extremismo na região do Sahel, na África, dizem ter matado pelo menos 20 jihadistas em uma floresta na fronteira entre o Mali e o Burkina Faso.

Um comunicado divulgado hoje pela Operação Barkhane diz que os soldados também descobriram grandes quantidades de armas, munições, lançadores de foguetes e explosivos na floresta Foulsare. Um morador de uma vila vizinha disse que aviões derrubaram bombas na área neste sábado e muitos jihadistas fugiram a pé.

A região fronteiriça entre Burkina Faso e Mali tem sido cada vez mais instável. Um grupo de extremistas do Burkina Faso da etnia Peul tem lançado ataques este ano na região contra as forças de Burkina Faso. Mais de 3.500 soldados franceses estão no Mali, no Níger, no Chade, no Burkina Faso e na Mauritânia, como parte da Operação Barkhane. Fonte: Associated Press.

