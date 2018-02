Forças federais participam de operação na região metropolitana do Rio

As forças federais participam, desde as 5h de hoje (7), de uma operação conjunta com as polícias Civil e Militar em vários pontos estratégicos do Grande Rio. Entre os alvos da ação estão a comunidade da Cidade de Deus, na zona oeste da capital, os acessos à BR-101, São Gonçalo e o Arco Metropolitano.

As Forças Armadas são responsáveis pelo cerco, a desobstrução de vias e por ações de estabilização na Cidade de Deus. Em São Gonçalo, haverá pontos de bloqueio, controle e fiscalização de vias urbanas nos acessos à BR-101. No Arco Metropolitano, será feito um patrulhamento.

Além das Forças Armadas, participam da ação a Força Nacional de Segurança, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal.

Algumas ruas e acessos nessas áreas podem ser interditados e setores do espaço aéreo poderão ser controlados oportunamente, com restrições para aeronaves civis. Não há interferência nas operações dos aeroportos.

O comando da operação está concentrado no Centro Integrado de Comando e Controle, na Cidade Nova.