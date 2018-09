Forças fazem operação para combater o tráfico de drogas na zona norte do Rio

Tropas das Forças Armadas e policiais militares fazem desde a madrugada desta quinta-feira, 20, uma operação na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio. Combater o tráfico de drogas é um dos principais objetivos da ação, que ocorre no contexto das medidas implementadas pela intervenção federal na segurança pública.

A operação apreendeu uma grande quantidade de drogas (ainda não totalmente contabilizada) e removeu barricadas. Um homem ainda não identificado foi preso e uma pistola apreendida com ele. Os militares realizaram também revistas de pessoas e de veículos, além de checagem de antecedentes criminais. Policiais verificaram denúncias de atividades criminosas, principalmente as ligadas ao tráfico de drogas. Mandados judiciais estão sendo cumpridos.

Participam da operação 420 militares das Forças Armadas e 90 policiais dos batalhões de Operações Especiais, de Ação com Cães, de Choque e do Grupamento Aeromóvel, que contam com o apoio de blindados e aeronaves. De acordo com o Comando Conjunto, algumas vias e acessos na região foram interditadas.

Nas redes sociais, moradores relatam tiroteios na região desde as 5h. A comunidade tem uma população estimada de aproximadamente 37 mil pessoas.