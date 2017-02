Forças do Iraque capturam do Estado Islâmico pista no aeroporto de Mosul

A polícia federal do Iraque entrou no perímetro do Aeroporto Internacional da cidade de Mosul nesta quinta-feira, assumindo o controle da pista do aeroporto em meio a fortes trocas de tiros com militantes do Estado Islâmico abatidos em vários prédios do aeroporto, segundo autoridades policiais.

O avanço veio como parte de uma grande ofensiva que começou cinco dias antes para expulsar o Estado Islâmico a partir da metade ocidental de Mosul, a segunda maior cidade do Iraque.

Dois oficiais da polícia disseram à Associated Press que, depois que as forças policiais entraram no aeroporto e se apoderaram da pista, eles ficaram sob fogo pesado que vinham de dentro dos prédios do local, incluindo o prédio principal do aeroporto.

De acordo com a polícia, as tropas da coalizão liderada pelos EUA estavam com as forças iraquianas que avançaram, embora não especificassem as nacionalidades das forças estrangeiras. Os funcionários falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizados a falar com repórteres. Fonte: Dow Jones Newswires.

