Forças de segurança do Rio e tropas federais iniciam segunda fase da ação contra

Forças de segurança do Estado e tropas federais dão início a segunda fase da ação contra o crime organizado no Rio

As forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro, com apoio do Exército e da Marinha, realizam desde a madrugada de hoje (5) uma grande ofensiva contra o roubo de cargas e tráfico de drogas em quatro comunidades da capital fluminense. A ação conta também com homens da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional de Segurança.

Ao todo, 3,6 mil homens participam da ação, que está concentrada nos Complexos do Lins e Camarista Méier, além do morro São João, no Engenho Novo, na zona norte, e Covanca, na Praça Seca, em Jacarepaguá, zona oeste da cidade.

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança (Seseg), a Operação Onerat (carga em latim) tem a finalidade de combater o roubo de cargas no Rio de Janeiro. A ação marca o início da segunda fase da atuação integrada com o governo federal.

As Forças Armadas estão responsáveis pelo cerco em algumas dessas regiões e baseadas em pontos estratégicos. Algumas ruas estão interditadas e os espaços aéreos estão controlados para aeronaves civis nas áreas sobrepostas aos setores de atuação das Forças Armadas. Não há interferência nas operações dos aeroportos.

No Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, representantes de todas as instituições envolvidas na operação estão acompanhando e orientando, em tempo integral, os desdobramentos, desde as 3h30 de hoje (5), no Centro Integrado de Operações Coordenadas (CIOC).

No início da ação, um homem foi baleado durante a chegada das forças de ocupação do morro São João e foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, com ferimentos, e morreu.

A Estrada Grajaú-Jacarepaguá, que liga os bairros do dois bairros do norte e do oeste da cidade, está fechada ao tráfego de veículos nos dois sentidos, por medida de segurança. Tropas federais ocupam a estrada, que é um dos acessos ao Complexo do Lins. A melhor opção para os motoristas é utilizar a Linha Amarela ou quem preferir seguir pelo bairro do Méier, Estrada Intendente Magalhães, Praça Seca e Jacarepaguá.

O Colégio Pedro II, unidade Engenho Novo, está com as aulas suspensas hoje, por medida de segurança, porque fica na Rua Barão do Bom Retiro, nas proximidades do morro Sao João.

Vários helicópteros das forças de segurança sobrevoam desde a madrugada o Complexo do Lins e o Morro Camarista Méier. Os ônibus urbanos que cortam essas regiões da cidade estão sendo revistados pelos policiais. Todos são obrigados a descer dos coletivos, sofrem revista pessoal e são obrigados a mostrar as bolsas aos policiais.

As forças de segurança também vão cumprir 40 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

