Forças de oposição avançam lentamente no norte da Síria

Tropas turcas e forças aliadas da oposição síria conseguiram capturar apenas um décimo de uma cidade do norte sírio atualmente controlada por militantes do Estado Islâmico, afirmou um grupo de monitoramento de conflitos neste sábado. É um avanço lento, tendo em vista que o grupo chegou aos arredores do local há sete semanas.

O grupo de monitoramento do Observatório Sírio para os Direitos Humanos informou que nove décimos de al-Bab permanecem sob controle do grupo extremista. O observatório recebe informações a partir de uma rede de contatos dentro do território sírio.

Os relatórios do campo de batalha das forças de oposição sírias corroboraram com as informações do grupo de monitoramento. A milícia Ahrar al-Sham, apoiada pelos turcos, anunciou neste sábado no Twitter que as forças da oposição tomaram os silos e os complexos desportivos localizados no sudoeste da cidade. Já a sala de operações da coalizão lançou um vídeo nas mídias sociais mostrando seus combatentes nas portas do hospital Hikma. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos também relatou a captura do hospital. Essas conquistas, no entanto, são apenas avanços marginais na cidade, onde cerca de 100 mil moradores viviam antes do início da guerra civil síria, há seis anos.

Al-Bab fica a cerca de 30 quilômetros da fronteira turca. A Turquia está liderando as forças de oposição sírias em uma ampla operação chamada "Escudo do Eufrates" contra o grupo do Estado Islâmico e forças curdas no norte da Síria. Ancara quer eliminar os grupos que considera serem terroristas para longe de suas fronteiras, enquanto as forças de oposição sírias querem garantir o território antes que as forças governamentais cheguem do sul.

Fonte: Associated Press

