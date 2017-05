Forças curdas querem capturar capital do Estado Islâmico nos próximos meses

A milícia curda que combate o grupo extremista Estado Islâmico no norte da Síria irá tentar avançar e capturar Raqqa, considerada a capital de fato dos terroristas, nos próximos meses, afirmou hoje um dos comandantes do grupo.

Segundo Abdelqader, o combate deve começar assim que os curdos receberem novos armamentos dos Estados Unidos, como anunciado pela Casa Branca na semana passada.

Os curdos sírios, que combatem sob o nome de Forças Democráticas Sírias (SDF), estão com a moral alta nesta semana após a captura da cidade de Tabqa e de um dique próximo à cidade. A conquista deixa sem obstáculos significativos o percurso até Raqqa, que dista cerca de 40 quilômetros.

O anúncio foi também uma mensagem à Turquia, que não apoia a milícia curda e não gostaria de vê-los tomar a capital do EI. Ancara também se disse contrariada pela ideia de os EUA oferecerem armas aos curdos sírios, a quem considera aliados do PKK, o partido dos trabalhadores do curdistão, um grupo proscrito e tido como terrorista no país. Fonte: Associated Press.

