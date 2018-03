Forças Armadas reforçarão patrulhamento diurno na Vila Kennedy

Rio de Janeiro - Cerca de 1,4 mil militares das Forças Armadas voltam à Vila Kennedy, na zona oeste da cidade (Tânia Rêgo/Agência Brasil) - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Militares das Forças Armadas participarão de uma sequência de operações para reforçar o patrulhamento diário da Polícia Militar na Vila Kennedy, na zona oeste da capital fluminense, anunciou hoje (10) o Comando Conjunto responsável pelas operações integradas de Garantia da Lei e da Ordem no estado.

Durante o dia, 300 militares atuarão em conjunto com a PM na comunidade, e, durante a noite, somente a Polícia Militar fará o patrulhamento ostensivo.

A sequência de operações que envolverá os militares fará ações de cerco e estabilização da área, podendo remover obstáculos instalados a pedido de criminosos. O cumprimento de mandados será de responsabilidade da Polícia Civil.

Durante a operação, algumas ruas e acessos da comunidade poderão ser interditados, e setores do espaço aéreo poderão ser controlados, causando restrições dinâmicas para aeronaves civis. A operação dos aeroportos não será afetada.

Na última semana, uma série de operações com mais de mil militares foi realizada na Vila Kennedy. Mesmo assim, barricadas removidas das ruas foram recolocadas a mando do crime organizado após a saída das Forças Armadas, que voltaram a retirar os obstáculos no dia seguinte.

Segundo o interventor federal general Walter Braga Netto, em entrevista ao canal GloboNews, a experiência na comunidade da zona oeste servirá de modelo para outras ações no estado.

Em entrevista coletiva na sexta-feira (9), o ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann, também afirmou que as ações da Vila Kennedy eram um piloto do que seria feito pela intervenção e acrescentou que as sucessivas operações mostram a disposição da nova política de segurança.

"É um recado de que não vamos desistir. Estamos determinados e vamos até o fim", enfatizou.