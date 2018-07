Forças Armadas prendem seis pessoas em operação em São Gonçalo

Um balanço do Comando Conjunto das Forças Armadas, da operação realizada desde a madrugada de hoje (16) no Complexo do Salgueiro e Jardim Catarina, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, resultou na prisão de seis pessoas, um menor apreendido, sete barricadas destruídas, além de quatro carros e uma motocicleta roubados. Na ação, foram apreendidos um fuzil automático desmontado, uma carabina calibre 12, munições para pistola e fuzil, um revólver, uma pistola, além de grande quantidade drogas apreendidas, ainda não contabilizada e vários uniformes militares.

No total, foram empregados 4,5 mil homens, sendo 4,3 mil das Forças Armadas, 120 da Polícia Militar e outros 80 da Polícia Civil. Esta é a segunda operação do Comando Conjunto da Intervenção em quatro dias na região.

Na operação de sexta-feira (13), quatro pessoas foram presas e uma ficou ferida. O local é de grande concentração de roubo de cargas, porque fica perto da rodovia BR-101, que liga o Rio de Janeiro ao Espírito Santo e as cargas roubadas de caminhoneiros assaltados na rodovia têm sempre como destino as comunidades do Salgueiro e Jardim Catarina.

Agressão

O Comando Conjunto distribuiu nota, nesta tarde, sobre um caso envolvendo militares que participavam da ação no Complexo do Salgueiro e Jardim Catarina. A narrativa atribui a procedimentos de militares do Comando Conjunto a causa de ferimentos a um cidadão que passava pela área da operação.

Seguindo procedimento constante nas diretrizes determinadas pelo Interventor Federal, general Walter Braga Netto, foi instaurado Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar e esclarecer as circunstâncias relatadas no registro da ocorrência.