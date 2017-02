Forças Armadas ficam no Rio de Janeiro até o dia 22

Foi publicado hoje (14) no Diário Oficial da União decreto presidencial que autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem na região metropolitana do Rio de Janeiro, no período de 14 a 22 de fevereiro.

O pedido de envio dos militares foi feito ontem (13) pelo governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, que se reuniu com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto para discutir o assunto.

A autorização é a mesma concedida na semana passada para o uso das tropas no Espírito Santo, onde parentes de policiais militares impediam a saída de viaturas como forma de protesto.

