Forças Armadas fazem operação em Vila Kennedy

As Forças Armadas fazem, na manhã deste sábado, 3, uma operação para desobstruir vias na comunidade Vila Kennedy, zona oeste do Rio. O objetivo é retirar obstáculos montados por criminosos para dificultar o acesso de autoridades nestas áreas.

Ao todo, 1.400 militares participam dessa operação, com apoio de blindados e equipamentos pesados de engenharia. Algumas ruas poderão ser interditadas para a retirada dos obstáculos. A ação é organizada pelo Comando Conjunto das Operações e faz parte do Plano Nacional de Segurança Pública do Rio.