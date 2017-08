Forças Armadas e agentes de segurança fazem nova operação em favelas do Rio

Agentes de segurança e militares das Forças Armadas realizam mais uma operação contra o crime organizado, desde a madrugada desta segunda-feira, 21, em diferentes comunidades do Rio de Janeiro.

A ação é conduzida pela Secretaria de Estado de Segurança, por meio das polícias Civil e Militar, com o apoio de militares da Marinha, Exército e Aeronáutica - além de agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública e Agência Brasileira de Inteligência.

A Operação Integrada tem o objetivo de cumprir ordens judiciais nas favelas do Jacarezinho, Alemão, Manguinhos, Mandela, Bandeira Dois, Parque Arará e no Condomínio Morar Carioca, na zona norte da capital fluminense.

As equipes das Forças Armadas estão responsáveis pelo cerco a algumas dessas regiões, em pontos estratégicos, para garantir a ordem no entorno das comunidades. Algumas ruas estão interditadas e os espaços aéreos estão controlados com restrições dinâmicas para aeronaves civis. Não há, porém, interferência nas operações comerciais dos aeroportos.

