Forças Armadas apoiam polícias em operação nas divisas do Rio

Três dias depois do anúncio da intervenção federal na Segurança Pública do Rio, Forças Armadas, polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal e Força Nacional fazem uma operação conjunta na noite desta segunda-feira, 19, na Região Metropolitana da capital, com ênfase nas divisas do Estado.

O Comando Militar do Leste informou que a investida não é decorrente da intervenção, e sim das ações em cooperação que já vinham sendo desencadeadas desde o ano passado. Entres os objetivos, está a apreensão de armas, munições, drogas e cargas roubadas.

O CML ressaltou que a operação é da Secretaria de Segurança do Rio e os demais órgãos entraram em apoio. O contexto é o mesmo do decreto do presidente Michel Temer (MDB) da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) assinado em 28 de julho de 2017 por conta da escalada da violência no Estado.

Três mil militares das três Forças estão fazendo pontos de bloqueio com veículos blindados e aeronaves em acessos ao Rio pela BR-101, no Norte e no Sul do Estado; na BR-116, nas divisas nordeste e ao sul e na Baixada Fluminense, e na BR-040, no oeste do Estado.

As equipes também estão presentes no Arco Metropolitano e em São Gonçalo, nas comunidades do Salgueiro e Jardim Catarina. Em novembro do ano passado, sete pessoas morreram no Salgueiro numa operação policial que contou com militares do Exército.

A intervenção federal tem duração até o fim deste ano. É a primeira do tipo desde a promulgação da Constituição Federal, há 30 anos. A justificativa foi a escalada da violência no Rio, cujos índices vêm se deteriorando nos últimos anos. Os governos federal e estadual ainda não explicaram por que a intervenção veio especificamente neste momento.