Força-Tarefa Penitenciária permanecerá por mais 90 dias no Pará

A Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária vai permanecer por mais 90 dias no estado de Pará, de acordo com portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (25)

Segundo o documento, a Força-Tarefa, que atua no estado desde 30 de julho de 2019, está designada a exercer a coordenação das atividades de guarda, de vigilância e de custódia de presos, a partir de segunda-feira (28) até o dia 25 de janeiro de 2020.

A operação terá o apoio logístico e a supervisão dos órgãos de administração penitenciária e segurança pública do governo paraense, que solicitou a prorrogação.

“O número de profissionais a ser disponibilizado pelo ministério obedecerá ao planejamento definido pelos entes envolvidos na operação”.