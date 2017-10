Força-tarefa do Inmetro vai inspecionar postos de combustíveis de Goiás

Os postos de combustíveis do estado de Goiás vão passar por inspeção e auditoria do Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Hoje (24), o Diário Oficial da União publica portaria do Inmetro que institui uma força-tarefa com esse objertivo. A medida visa a apurar denúncias de corrupção no setor, apresentadas à Polícia Federal (PF).

As denúncias levaram a PF deflagrar a Operação Pesos e Medidas no último dia 17, para desarticular uma associação criminosa que vinha atuando contra o Inmetro em Goiás, por meio da prática de crimes de corrupção.

A investigação, iniciada em 2015, constatou o recebimento de propina por fiscais do órgão que deveriam fazer testes de volumetria nos bicos das bombas de combustível dos postos para evitar lesão aos consumidores.

De acordo com a PF, além de receber propina de donos de postos, os investigados faziam fiscalização a mando de proprietários de outros postos, com o objetivo de dificultar a ação da concorrência.

Durante a operação, os policiais federais cumpriram dez mandados de prisão em Brasília, além de Anápolis e Goiânia, em Goiás.