Força-tarefa de combate aos incêndios no Pantanal é desmobilizada

Campo Grande (MS) – Nesta terça-feira, dia 01, a força-tarefa que combateu por 13 dias os focos de calor na região do Pantanal e sua borda foi desmobilizada. Durante o ato de desmobilização, que aconteceu no quartel do Centro de Proteção Ambiental (CPA) do Corpo de Bombeiros do Estado, no Parque das Nações Indígenas, o governador Reinaldo Azambuja agradeceu o apoio dos governos de São Paulo e do Distrito Federal e também ao Exército, pela parceria e cedência de bombeiros e aeronaves.

O combate aos incêndios florestais na região do Pantanal exigiu muito além dos limites físicos e técnicos dos bombeiros de MS e do DF, no enfrentando a um terreno de difícil acesso, como em algumas regiões montanhosas e de brejo. O apoio aéreo, além do lançamento de água, tornou a ação mais efetiva com o deslocamento rápido dos bombeiros para áreas inacessíveis por terra. O resultado foi a extinção dos focos, com a ajuda das chuvas.

No fim deste mês de outubro Mato Grosso do Sul vai sediar a 7ª edição do Wildfire, principal evento na área de incêndios florestais mundial, que deve trazer amostras do que há de mais moderno para o setor exibidos por 19 empresas vindas de seis países diferentes, com produtos de alta tecnologia e inovação, e mais de 350 trabalhos serão submetidos, sendo 120 apresentações orais.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)