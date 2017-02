Força Nacional vai permanecer por mais 20 dias no Espírito Santo

A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer por mais 20 dias no Espírito Santo, atuando no policiamento ostensivo na capital, Vitória, e no interior do estado. A portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi publicada hoje (24) no Diário Oficial da União.

A prorrogação atende ao pedido do governador Paulo Hartung para recuperação da ordem pública no estado, prejudicada pela paralisação de policiais militares. Se necessário, o prazo de atuação dos agentes pode ser novamente prorrogado.

Além da Força Nacional, as Forças Armadas também permanecerão no Espírito Santo por mais 13 dias além do que estava previsto, porque a Polícia Militar ainda está desfalcada em cerca de 30%. A decisão foi anunciada na terça-feira (21).

A crise na segurança pública no Espírito Santo começou no dia 3 de fevereiro, quando parentes de policiais militares, principalmente mulheres, se reuniram em frente à 6ª Companhia, no município da Serra, na Grande Vitória, e bloquearam a saída de viaturas. Os protestos se estenderam para outros batalhões e terminaram atingindo todos os quartéis do estado. Eles reivindicavam reajuste salarial e pagamento de benefícios. Com a paralisação de policiais, o policiamento no estado ficou a cargo das Forças Armadas e da Força Nacional. Pelo menos 1,1 mil policiais militares responderão a inquérito policial militar por crimes de revolta ou motim.

