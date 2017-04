O Ministério da Justiça autorizou nesta segunda-feira, 10, a permanência de agentes da Força Nacional de Segurança no Espírito Santo por mais 30 dias. A medida atende a pedido do governo do Estado, que alegou necessidade de reforço em ações de segurança pública e auxílio na recuperação da ordem pública. As tropas encontram-se no Estado desde 6 de fevereiro, por causa do motim da Polícia Militar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

