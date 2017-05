Força Nacional ficará por mais 90 dias no Rio, autoriza Ministério da Justiça

O Ministério da Justiça autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro por mais 90 dias, para atuar em conjunto com a Polícia Militar do Estado "na manutenção da ordem pública, através do policiamento ostensivo". A decisão consta de portaria do ministro Osmar Serraglio publicada na edição desta terça-feira, 9, do Diário Oficial da União (DOU).

Na semana passada, o Ministério da Justiça já havia autorizado a permanência das tropas federais no Estado por mais 30 dias. De acordo com a portaria, o prazo do apoio prestado pela Força Nacional ao Rio de Janeiro ainda poderá ser prorrogado, caso seja necessário.

