Força Nacional começa patrulhar acesso a favelas no Rio

A Força Nacional de Segurança começou a atuar no reforço da segurança do Rio, na manhã desta segunda-feira, 15. Os agentes estão em vias de acesso do complexo de favelas da Pedreira e do Chapadão, que ficam nos bairros de Costa Barros, Barros Filho e Pavuna, na zona norte. O objetivo é coibir principalmente o roubo de cargas de caminhões.

Em reunião no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) na semana passada, foi decidido que os agentes reforçariam o patrulhamento de vias expressas, como a Avenida Brasil e a Linha Vermelha, e as rodovias Dutra e Washington Luiz, que levam a São Paulo e a Minas Gerais.

A ideia é que integrem um sistema operacional conjunto com as polícias do Rio e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), como foi feito durante o período da Olimpíada no Rio, dez meses atrás.

A tropa chegou ao Rio na terça-feira passada, vinda de Brasília. Os agentes estão baseados no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar do Rio (CFAP), em Sulacap, zona oeste da capital. Um dos objetivos do reforço é liberar PMs para atuar em outros pontos sensíveis, no patrulhamento de ruas e em ações em favelas.

