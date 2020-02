Força integrada garante total segurança no carnaval de Corumbá

Policiais militares, com apoio da Guarda Municipal e segurança privada, monitoram a praça Generoso Ponce, ao lado dos camarotes - Foto: Sílvio de Andrade

Ação integrada entre as forças policiais do Estado, Guarda Municipal e segurança privada está garantindo um dos carnavais mais tranquilos em Corumbá. Mais de 400 homens estão atuando em toda a cidade, mas prioritariamente no circuito do samba, que compreende a estrutura montada para os desfiles, na Avenida General Rondon, e a Praça Generoso Ponce.

Além de agentes da Polícia Civil e equipes do Corpo de Bombeiros, a secretaria estadual de Justiça e Segurança Pública mantém, em média, 110 policiais militares em permanente patrulhamento, com o auxílio também da tropa de choque e de cavalaria. A Operação Carnaval inclui ainda a cidade vizinha de Ladário, com dez policiais e viaturas.

O comandante do 6º Batalhão da PM, tenente-coronel Massilon de Oliveira Silva Neto destacou o reforço de policiais enviado pelo Estado e a integração com as demais forças locais. “Colocamos barreiras para a revista de quem vai se deslocar para o circuito do carnaval, com policiais usando detectores de metais. Essas medidas são primordiais para evitarmos a presença de armas e objetos que possam ser utilizados de forma ilícita”, explicou.

Ocorrências

Essa troca de experiência entre os órgãos envolvidos possibilitou melhorar ainda mais o esquema de segurança no período carnavalesco, na avaliação do comandante. A Polícia Militar centralizou sua atuação na Praça Generoso Ponce, onde foi montado um palco para shows. A Guarda Municipal, com 60 agentes, e a segurança privada contratada pela prefeitura, om mais 200 homens, monitora a área de entorno do desfile das escolas de samba e blocos.

Os últimos relatórios da Polícia Militar apontam para um clima de normalidade entre os dias 21 a 23 de fevereiro, com ocorrências de menor gravidade, a maioria por brigas, embriagues e tráfico de drogas. Nos últimos quatro dias, 20 pessoas foram detidas. Durante o primeiro dia de desfile das escolas de samba, no domingo (23) 130 pessoas foram abordadas em Corumbá e Ladário.

Desfile: último dia

Cinco escolas de samba se apresentam na Avenida General Rondon, na noite desta segunda-feira (24). No domingo, desfilaram quatro agremiações: Major Gama, Mocidade da Nova Corumbá, Acadêmicos do Pantanal e Vila Mamona. O público lotou as arquibancadas e os camarotes. A programação se encerra na terça-feira, com o carnaval cultural.

A escola Imperatriz Corumbaense abre o desfile desta noite, vindo a seguir: Marquês de Sapucaí, A Pesada (campeã de 2019), Estação Primeira do Pantanal e Império do Morro. O regulamento da disputa estimulou em 70 minutos o tempo máximo para o desfile, que começa na rua Frei Mariano com 13 de Junho e passa por três quadras da Avenida General Rondon.

O carnaval corumbaense tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura, com a liberação de R$ 700 mil, distribuídos entre as escolas de samba, blocos e a prefeitura. O investimento total na folia pantaneira é de R$ 3,5 milhões, segundo a prefeitura, que estima um retorno financeiro para a cidade, com a movimentação da cadeia produtiva, de R$ 13 milhões.