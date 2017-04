Força Aérea americana intercepta bombardeios russos próximo à costa do Alasca

Dois aviões da Força Aérea americana interceptaram dois bombardeiros russos de longo alcance no espaço aéreo internacional na costa do Alasca, informou o Pentágono nesta terça-feira, um dia depois do ocorrido. Não houve indicação de que os aviões russos tenham entrado no território dos EUA.

"Em 17 de abril, dois bombardeiros russos TU-95 Bear foram interceptados no espaço aéreo internacional ao largo da costa do Alasca por dois aviões de caça norte-americanos F-22 Raptor", disse a tenente-coronel Michelle Baldanza, porta-voz do Pentágono, que chamou a intercepção de "segura e profissional".

"O Comando de Defesa Aeroespacial norte-americano monitora as aproximações aéreas na América do Norte e está pronto para garantir a soberania aérea e defender o espaço aéreo", disse a tenente. Fonte: Dow Jones Newswires.

