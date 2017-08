Fonte do Ibirapuera passa por reforma e será reinaugurada

Após passar por reforma, a fonte do Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital, será reinaugurada na próxima segunda-feira, 21, com apresentação musical e programação de shows. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira, 17, pelo prefeito João Doria (PSDB).

Segundo a prefeitura, foi feito um investimento de R$ 6,3 milhões para a renovação da iluminação e inclusão de programações de show das águas por meio de uma parceria com a empresa de cartões Elo. O acordo inclui a manutenção da fonte, que estava desativada, por três anos.

A apresentação inaugural será às 18h e terá a participação do maestro João Carlos Martins, da Camerata Bachiana e do tenor Jean William. A prefeitura informou ainda que, durante dez dias, apresentações serão realizadas às 20h30 e às 21h.

Nós teremos espetáculos diários celebrando os 63 anos do Ibirapuera. Será fora do horário de rush para não comprometer o tráfego da região", explicou Doria.

A fonte vai funcionar diariamente com projeção de luz, jatos de água e som. Nos dias de semana, será das 9h às 12h e das 18h às 21h. Nos finais de semana, será das 9h às 12h e das 14h às 18h.

"Serão 300 mil pessoas impactadas todos os meses por um show de luzes e som. A população merece", diz Eduardo Chedid, presidente da Cartões Elo.

