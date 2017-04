Em parceria com Estado, prefeitura de Corumbá lança pacote de investimentos em infraestrutura

Considerado o maior programa de investimentos em infraestrutura urbana, o Fonplata (Fundo Financeiro para o Desenvolvimento dos Países da Bacia do Plata) tem o objetivo de preparar a cidade de Corumbá para se consolidar como polo turístico e oferecer melhor qualidade de vida aos moradores.

Segundo o governador Reinaldo Azambuja, o pacote apresentado nessa terça-feira, 11 de abril, conta com parceria do governo na garantia do financiamento aprovado pelo fundo internacional, com avais do governo federal e do Senado.

Ao todo, o recurso destinado ao Fonplata é de cerca de 80 milhões de dólares – o que representa cerca de 240 milhões de reais. O valor vai ser aplicado em projetos de desenvolvimento local como obras de reordenamento urbano e ações socioambientais, conforme explica o prefeito do município Ruiter Cunha.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, destaca os principais pontos do Programa, e seus reflexos a médio e longo prazo.

Metade dos recursos para aplicação a médio prazo – 40 milhões de dólares – serão garantidos pelo Estado e Município.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários