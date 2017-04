Fonoaudióloga das estrelas promove coquetel em CG em comemoração ao dia Mundial da Voz

Para o ano de 2017, o lema escolhido pela SBFa (Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia) para a campanha é, Seja Amigo da sua Voz!Anualmente, no dia 16 de abril é comemorado oficialmente, o Dia Mundial da Voz. A comemoração foi iniciada no Brasil, em 1999, e a partir de 2003 passou a ter expressão internacional, com diversos eventos organizados também nos Estados Unidos, Europa e Ásia.

Alertamos a população sobre a conscientização e a importância da voz humana para a promoção da saúde, bem como realizar conscientização de sinais e sintomas que favoreçam o diagnóstico precoce de doenças que podem comprometer a qualidade de vida dos indivíduos.

A fonoaudióloga Pollyana Caetano irá realizar no dia 24 de abril um evento exclusivo para convidados, em Campo Grande (MS), em comemoração ao Dia Mundial da Voz.

Estarão presentes os cantores Mariano (da dupla com Munhoz), Thiago Brava, o locutor de rodeios Marco Brasil entre outros.

O objetivo do evento é reunir os profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho para trocar experiências quanto aos cuidados necessários para mantê-la sempre em sua melhor performance.

Veja Também

Comentários