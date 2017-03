Foliões aproveitam blocos de carnaval neste sábado em São Paulo

São Paulo - Bloco Minhoqueens, no Largo do Arouche, região central (Rovena Rosa/Agência Brasil) / Rovena Rosa/Arquivo/Agência Brasil

Os foliões da capital paulista podem aproveitar os 43 blocos carnavalescos que desfilam hoje (4) nas regiões de Pinheiros, Vila Mariana e Sé. Entre os destaques da diversão está o Bloco do Rindo à Toa, que terá concentração às 14h na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em Pinheiros.

Amanhã (5), mais 31 blocos desfilam pela cidade, incluindo o mais esperado – Pipoca da Rainha – que traz a cantora Daniela Mercury, às 16h, na Rua da Consolação, cruzamento com a Avenida Paulista. A folia só termina no próximo sábado (11), com a reunião dos blocos Ritaleena, Esfarrapados, Nóis Trupica Mais Não Cai, entre outros, na Praça do Patriarca, a partir do meio-dia.

Desde o último dia 17, desfilaram 328 blocos carnavalescos em São Paulo, fortalecendo o carnaval de rua no município. Segundo a prefeitura, o número de turistas em meio aos foliões do carnaval de rua paulistano subiu de 3% em 2016 para quase 10% neste ano. No Sambódromo, o percentual de turistas passou de 7% para 20% do público total.

Veja a programação dos blocos neste sábado:

Butantã

12h – Bloco S/A

14h – Cobras Da Oito

15h – Bloco Ninguém Dorme

Casa Verde

11h – Bloco Carnavalesco Aí Se Me Perdeu

Lapa

12h – Bloco Ressaca do Belo Gole

13h – Bloco do Bagaça

13h – Bloco Nu Vuco Vuco

14h – Não to bem, Não to bem

19h – A Crema do Carnaval

Mooca

14h – Acadêmicos da Anhembi Morumbi

Penha

19h – BC de Rua Banda das Cachorras

Pinheiros

12h – Se Joga!

13h – Chacoalha na Laje

13h – Fervo da Vila

13h – Quem Viveu Bebeu

14h – Só como amigos

14h – Banda Carnavalesca Macaco Cansado

14h – Bloco do Apego

14h – Bloco do Rindo à Toa

14h – Bloco Kaya na Gandaia

15h – Blocão

15h – Projeto Kazunji

15h – Bloco a Copo

15h – Bloco Os Madalena

Sapopemba

14h – Perifolia

Vila Maria

12h – Bloco do Reggae

Vila Mariana

13h – Rabusuju

14h – Bloco Nu Nu Mundo

14h – Me aBrasa

14h – Bloco Descubra

Sé

14h – Brega Bloco

14h – Heteronormadiva

14h – Meu Santo é Pop

15h – Unidxs do Grande Mel

15h – Bloco Rolando a Rocha Toda

15h – Siriricando

16h – Astrecão

16h – Catuaba

17h – Confete Maravilha

