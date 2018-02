Folião morre eletrocutado após encostar em poste com câmeras em SP

Logo após o contato com o equipamento, o jovem sofreu uma descarga elétrica e desmaiou - Reprodução/Facebook

O estudante Lucas Antônio Lacerda da Silva, de 22 anos, morreu eletrocutado após encostar em um poste com câmeras para monitoramento de público instalado na esquina da Rua da Consolação com a Rua Matias Aires, no centro da cidade.

A tragédia ocorreu durante a passagem do bloco de rua Acadêmicos do Baixo Augusta.

Logo após o contato com o equipamento, o jovem sofreu uma descarga elétrica e desmaiou. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Responsável pela infraestrutura do carnaval de rua de SP, a empresa Dream Factory lamenta o ocorrido com o estudante e reforça que somente após a perícia será confirmada a causa da morte pelos órgãos competentes. A empresa afirma que está à disposição para colaborar com as investigações.

No poste em que o jovem foi eletrocutado foram instaladas duas câmeras para monitoramento de público pela empresa GWA System a pedido da Dream Factory.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que está colaborando com a investigação da Polícia Civil e aguarda a conclusão da perícia sobre as causas do acidente.

A CET esclarece que as câmeras instaladas no poste semafórico não pertencem à companhia.

Procurado, Departamento de Iluminação Pública da Prefeitura (Ilume) ainda não se pronunciou sobre o assunto.