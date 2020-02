Folia e solidariedade andam juntas no Baile do Servidor

Campo Grande (MS) – Nem na hora da folia, os servidores públicos deixam a solidariedade de lado. Assim como em outras ações promovidas pelo Governo do Estado, o 7° Baile do Servidor que acontece neste sábado (15.02) no Clube Estoril, terá o lado social caminhando junto com a diversão.

Com valor máximo de R$ 15, porções como a de pastelzinho de carne e queijo, ou a de batata frita, serão preparadas na hora e vendidas pelo Clube de Mães da APAE durante o evento, que todo ano abre espaço para algum projeto social.

Desde 1987, o Clube de Mães da Apae, é um projeto que promove a empatia e a sororidade. Ou seja, o fato de sentir na pele o que outra mãe de especial sente, levou a união de mulheres em prol de ideais e propósitos que resultam no empoderamento feminino.

Enquanto os filhos especiais estão na escola – principal critério para se associar ao clube – as mães participam de cursos de capacitação que são ofertados gratuitamente no clube. São cursos de crochê, cabeleireiro, corte e costura, pintura, e tudo que outra mãe souber e puder ensinar as outras. O local possui sala de costura, salão de beleza, e espaço para expor os artesanatos que são feitos por elas.

Orgulho é a definição da presidente, Maria de Sousa Ferreira, para a parceria existe entre elas. “Nossa vida é difícil. Muitas das nossas mães, são chefes da casa, e não podem ter um trabalho fixo. Mas mãe de especial tem muita força. São mulheres que vão à luta. É da nossa natureza não desanimar diante dos obstáculos. Unidas somos mais fortes ainda. Nosso clube de mães é diferenciado”, destaca.

A participação delas no Baile do Servidor é muito importante, conforme a presidente, pois é uma oportunidade de renda extra para as famílias onde muitas delas são pai e mãe. “Representa o máximo. Mostra que o governo se preocupa conosco. É uma renda diferenciada para as mães que estarão trabalhando no baile, que ajuda até na autoestima”, avalia.

Desde o inicio da gestão, o Governo do Estado tem promovido ações que estimulam a solidariedade dos servidores, lembra o secretário especial de gestão política da Capital, Carlos Alberto de Assis. “Sempre que possível nós agregamos o lado social que é de fundamental importância para a sociedade. Campanhas do agasalho, brinquedo, são exemplos de projetos que iniciamos como gestores, mas que são os servidores que se mobilizam e fazem acontecer”, destaca.

Baile do Servidor

O 7° Baile do Servidor, edição pré-carnaval acontece neste sábado (15.2) a partir das 21h no Clube Estoril. A animação será da Banda Lilás e do sambista Gideão Dias, com repertórios especiais para não deixar ninguém parado.

Haverá concurso de fantasias, com premiação para as mais criativas nas categorias: individual feminino e masculino, casal e bloquinho. Não é necessário se inscrever no concurso, basta caprichar no visual e se divertir, pois os olheiros estarão de olho durante toda a festa.

Iniciativa do Governo do Estado o evento tem como objetivo promover uma experiência de integração e lazer para os servidores públicos. A última edição reuniu mais de 2 mil participantes.

Evento: 7° Baile do Servidor – Edição Pré-Carnaval

Data: 15/02/2020 (sábado)

Local: Clube Estoril – Rua Silvina Thomé Veríssimo, nº 20 Jardim Autonomista.

Horário: 21 horas

Animação: Banda Lilás e sambista Gideão Dias

*Levar comprovante de inscrição

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Arquivo/Junior Vasconcelos