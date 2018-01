Fogo danifica estátua doada pela Odebrecht no Peru dias antes de visita do Papa

Uma enorme estátua de Cristo instalada na capital peruana foi danificada neste sábado por um incêndio, dias antes da chegada do Papa Francisco ao país sul-americano. A imagem foi doada pela construtora Odebrecht, que está no centro do maior escândalo de corrupção da América Latina.

Os peruanos descobriram nesta manhã que praticamente toda a parte de trás da estátua, que tem os olhos voltados para o Oceano Pacífico, estava carbonizada.

Um porta-voz dos bombeiros disse à RPP Notícias que duas dúzias de bombeiros atenderam ao chamado para combater o incêndio e que as autoridades trabalhavam com a teoria de que incidente no "Cristo do Pacífico" foi proposital.

Entretanto, a polícia local informou mais tarde à agência de notícias Andina que um curto-circuito nos cabos elétricos instalados para a iluminação da estátua, devido a umidade do local, teria provocado o incêndio. "A segurança policial para a visita do Papa está garantida", disse coronel Manuel Rivera.

A estátua de 21 metros foi doada pela Odebrecht em 2011, e para muitos peruanos se tornou uma amarga lembrança das manobras ilegais da companhia para atrair e subornar altos oficiais em troca de lucrativos contratos públicos.

Em janeiro de 2017, vândalos cobriram a estátua com mensagens como "Fora Odebrecht". Fonte: Associated Press.