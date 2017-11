Fogo atinge Parque Estadual do Grajaú no Rio de Janeiro

Bombeiros dos quartéis do Grajaú, Vila Isabel e Alto da Boa Vista tentam conter um incêndio no Parque Estadual do Grajaú, na zona norte do Rio.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou na manhã deste sábado, 4, e as equipes chegaram ao parque por volta das 10h40.

O incêndio está localizado no meio da mata, em local de difícil acesso. Guardas do parque também ajudam no combate às chamas.

O Parque Estadual do Grajaú passa pela encosta nordeste da Serra dos Três Rios e vai até os limites do Parque Nacional da Tijuca.

Com uma área de aproximadamente 55 hectares, pertencia a uma companhia imobiliária até 1975, quando foi transferido para o Estado em pagamento de dívidas da empresa com o governo Estadual.

Desde 2007, está sob a administração da Prefeitura do Rio, segundo informações do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).