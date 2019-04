Fofura: Bebê grandão vira atração na Santa Casa

Primeiro filho de Jéssica de Souza Alvarenga, de 17 anos, Luiz Davi passou 36 semanas na barriga da mãe e veio ao mundo dando trabalho. - (Foto: Santa Casa/Divulgação)

O nascimento de Luiz Davi chamou atenção na Santa Casa de Campo Grande. O pequeno nasceu com 5,1 kg e 52 cm e sua foto fez sucesso no quadro de “Nascidos” do hospital.

Filho de Jéssica de Souza Alvarenga Abss, ele tem sido tietado por quem passa na maternidade, para ser fotografado.

Terra de gigantes

No dia 8 de fevereiro deste ano, às 9h24, nasceu o outro meninão na ala pediátrica da Santa Casa. A mãe, Maynara Leite Soares Zavasque, de 23 anos, disse que o ultrassom apontava 3,9 kg, porém Caleb chegou surpreendendo com 5,345 kg e 52,5 cm.