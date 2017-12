Fluxo nas estradas paulistas está normal nesta manhã de Natal

O fluxo de veículos nas estradas paulistas é considerado normal na manhã desta segunda-feira (25) de Natal, sem relatos de congestionamentos ou acidentes.

O Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital ao litoral sul do Estado, está em operação normal, com cinco pistas para cada sentido. No momento, o trecho apresenta céu encoberto e boa visibilidade, conforme a Ecovias, que administra as estradas. Desde a meia-noite de terça-feira, mais de 367 mil veículos desceram a serra rumo à Baixada Santista, enquanto outros 278 mil subiram em direção à capital.

Na Rodovia dos Bandeirantes e na Anhanguera, o fluxo não apresenta lentidão aos motoristas, relata a CCR Autoban. Há obras na pista expressa da Anhanguera nos sentidos Interior e Capital, na altura do quilômetro 58, próximo a Jundiaí.

Na estrada que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, a Rodovia Presidente Dutra, a CCR relata tráfego normal de veículos em ambos sentidos.