Via vídeo, campo-grandense tranquiliza familiares sobre os efeitos do furacão Irma

A corretora de imóveis Kiara Bigatão, 32 anos, campo-grandense radicada na Florida há mais de 16 anos, já passou por algumas tragédias naturais como o Furacão Irma, que chegou ao estado norte-americano nesse fim de semana.

Mas apesar dos números alarmantes, felizmente ela e quem está ao Norte do Estado não sente com força os estragos causados pelo Irma. No sábado, 9, Kiara enviou via WhatsApp vídeo em que tranquiliza a família e amigos aqui no Brasil, com mensagem de que está tudo sob controle. No entanto, as orientações ainda são para que não se deixem as casas, até que o furacão perca força. O ápice do Irma deve acontecer por volta das 15h deste domingo, 10, (14h de Brasília).

Ao sul

Funcionários do serviço público da Flórida dizem que mais de 1 milhão de residências ficaram sem energia. O olho do furacão Irma já atingiu as ilhas ao sul do Estado.

A Florida Power & Light Company disse que quase 1,1 milhão de clientes em todo o Estado estavam sem energia na manhã deste domingo. Cerca de 574 mil interrupções estavam no condado de Miami-Dade.

O olho do furacão já atingiu terra firme nas ilhas do sul da Flórida e deveria subir a costa do Golfo do Estado. Contudo, os efeitos do furacão estão sendo sentidos mesmo longe do centro por causa da força do Irma.

A Patrulha Rodoviária da Flórida disse que duas pessoas morreram em um acidente na manhã deste domingo no condado de Hardeee, a sudeste de Tampa, que já foi atingido por vento e chuva provocados pelo furacão Irma, mesmo antes da passagem do olho do furacão pela região.

Não foi esclarecido o papel que as condições climáticas tiveram no acidente. A polícia está investigando o ocorrido e não divulgou outros detalhes.

Fonte: Associated Press.

