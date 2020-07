Flórida registra maior avanço diário de casos da covid-19 dos EUA

O maior aumento na comparação diária de qualquer Estado dos Estados Unidos desde o início da pandemia - (Foto: Reuters/ Jeenah Moon/ Agência Brasil)

As novas infecções pela covid-19 ficaram em 15.299 na Flórida no sábado, o maior aumento na comparação diária de qualquer Estado dos Estados Unidos desde o início da pandemia, enquanto dezenas de outros Estados também registravam avanços dos novos registros da doença. No sábado, o número de infecções diárias superou 60 mil pelo terceiro dia seguido nos EUA, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins.

A universidade aponta que o país tem quase 3,25 milhões de casos. Na sexta-feira, a Flórida havia registrado quase 5 mil novos casos. Também no sábado, Califórnia, Texas e Arizona reportaram números diários próximos de seus recordes.

Apesar do cenário, a Disney levou adiante seus planos e reabriu seu parque em Orlando. O parque temático estava fechado desde 15 de março e agora voltou a operar com checagens de temperatura, capacidade reduzida e medidas de distanciamento físico.

