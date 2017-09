Flórida Keys voltará a receber turistas em outubro

O famoso arquipélago turístico de Flórida Keys, a região dos Estados Unidos mais afetada pelo furacão Irma, poderá voltar a receber turistas novamente a partir do dia 1º de outubro. A informação é da Agência EFE.

Duas semanas depois de Irma ter chegado à região com categoria 4, George Neugent, prefeito do condado de Monroe, ao qual pertence o arquipélago, informou na segunda-feira (25) que a temporada turística interrompida pelo ciclone será retomada no início do próximo mês.

"Sabemos que temos um longo caminho a percorrer antes que Flórida Keys se recupere plenamente", disse o prefeito de Monroe, segundo a imprensa local.

Neugent lembrou que o turismo é a principal indústria da região e que muitos de seus habitantes vivem dela, motivo pelo qual é necessário "começar a pedir aos turistas que voltem".

A chegada a Key West do primeiro cruzeiro após Irma, o Empress of the Seas, da companhia Royal Caribbean, foi neste domingo o marco do anúncio feito por Neugent.

O prefeito de Key West, Craig Cates, cumprimentou os turistas que viajavam na embarcação e os agradeceu pela visita ao chegarem na passarela.

Cerca de 25% dos prédios da região foram destruídos pelo furacão Irma, que tocou terra no dia 10 de setembro. O acesso a Flórida Keys permaneceu fechado durante quase dez dias devido aos estragos causados.

A circulação nas estradas só foi reaberta no dia 19 de setembro, e só para residentes, proprietários de negócios e pessoas que prestavam ajuda em missões de auxílio. O Aeroporto Internacional de Key West voltou a funcionar em 20 de setembro, também com limitações.

"Flórida Keys ainda não está pronta para o turismo. Se você não tem que estar aqui, não venha", disse por vários dias o administrador do condado de Monroe, Roman Gastesi.

