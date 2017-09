Flórida fecha escolas e universidades por causa do furacão Irma

O governador da Flórida, o republicano Rick Scott, ordenou na noite desta quinta-feira o fechamento de todas as escolas e universidades do Estado até ao menos a próxima segunda-feira por causa da passagem do furacão Irma pela região. A tempestade, a maior já registrada no Atlântico, está no Caribe e pode atingir os Estados Unidos no final da semana.

Muitas escolas e universidades do sul do Estado já haviam fechado as portas voluntariamente nesta quinta-feira, com temor em relação ao furacão. Mas as instituições localizadas no norte e no noroeste da Flórida resistiam em paralisar as atividades.

Scott não apenas determinou a suspensão das atividades acadêmicas como disse que os habitantes do Estado vão enfrentar nos próximos dias "uma tempestade que pode lhes trazer risco de vida" e que "todas as famílias devem estar prontas para sair de suas casas". Fonte: Associated Press.

