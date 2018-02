Florianópolis conclui hoje desligamento de sinal analógico de TV

O sinal analógico de TV será totalmente desligado hoje (28) em Florianópolis e mais seis municípios de Santa Catarina: Antônio Carlos, Biguaçu, Palhoça, Paulo Lopes, São José e São Pedro de Alcântara. A medida deve impactar uma população de quase 1 milhão de pessoas.

Inicialmente previsto para 31 de janeiro, o desligamento do sinal analógico nas cidades catarinenses foi adiado depois de uma pesquisa feita pelo grupo responsável pela medida, ligado à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), mostrar que a região não atingiu o percentual mínimo de 90% dos domicílios com cobertura digital.

Com isso, a Anatel resolveu desligar gradativamente o sinal analógico até esta quarta-feira. A data de janeiro era a mesma prevista para o desligamento em Porto Alegre e mais 106 municípios do Rio Grande do Sul. Nessas localidades, a previsão é que o desligamento seja concluído em 14 de março. Nos dois estados, a medida envolve um total de 6,7 milhões de habitantes.

De acordo com cronograma de desligamento do sinal analógico, os próximos municípios serão São Luís, capital do Maranhão, e São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Segundo a Anatel, o desligamento nessas localidades ocorrerá no dia 28 de março.

No Maranhão, o sinal também será desligado em mais nove localidades: Alcântara, Bacabeira, Bacurituba, Icatu, São Bento, Rosário, Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa.

A pesquisa realizada pelo grupo responsável pelo acompanhamento do cronograma de desligamento do sinal analógico revelou que a cobertura do sinal digital atinge 92% dos domicílios.

Com o fim da transmissão do sinal analógico, a faixa de transmissão do sinal, de 700 Megahertz (MW), será destinada aos serviços de telefonia, para ampliar a oferta do serviço de telefonia e internet de quarta geração (4G LTE) no Brasil.

As famílias cadastradas em programas sociais do governo federal têm direito a receber um kit, composto por conversor, controle remoto e antena, para receber o sinal digital.

Na capital maranhense, de acordo com a Anatel, serão entregues 290 mil kits de conversão e, em São José do Rio Preto, 53 mil kits.

No fim de março, após os desligamentos, o número de pessoas com acesso ao sinal digital de TV deve girar em torno de 85 milhões.