“Flexibilizado e desburocratizado”, FCO é apresentado por Reinaldo em Chapadão do Sul

Chapadão do Sul (MS) – As novas linhas de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) foram apresentadas aos empresários e produtores de Chapadão do Sul e região nesta terça-feira (9) pela Caravana do FCO, que tem apoio do Governo do Estado. Segundo o governador Reinaldo Azambuja, a modalidade está mais democrática, flexibilizada e sem burocracia.

“Fizemos um esforço para aportar mais recursos do FCO e conseguimos para esse ano de 2017 R$ 2,3 bilhões. São recursos disponíveis para os setores do comércio, indústria, turismo e agronegócio. Precisamos colocar esse dinheiro na mão dos tomadores para fomentar todas atividades econômicas”, pontuou Reinaldo.

Representantes do Banco do Brasil e da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste) apresentaram as condições e modalidades de financiamento, além de dados e estatísticas do Fundo. O evento objetiva a divulgação de informações aos empresários e produtores sobre as formas de acesso as linhas de crédito do FCO.

A Caravana já atendeu em Ponta Porã, Maracaju, Três Lagoas, Campo Grande e Dourados. Hoje passa por Chapadão do Sul e tem como próximo destino Naviraí.

Financiamento

O Banco do Brasil conta com R$ 10,3 bilhões para apoiar o desenvolvimento econômico e social da Região Centro-Oeste, por meio das linhas amparadas pelo Fundo para financiamento aos setores mineral, industrial, agropecuário, agroindustrial, turístico, comercial e de serviços. Para o Mato Grosso do Sul foram disponibilizados R$ 2,3 bilhões para financiamentos.

Dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) revelam que nos primeiros meses de 2017 foram aprovados R$ 450 milhões em cartas consulta do setor empresarial em Mato Grosso do Sul. Conforme o titular da pasta, Jaime Verruck, uma das metas do Governo é ampliar em 25% neste ano o número de novos contratantes do FCO.

Bruno Chaves e Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues

