Flávio Muniz de São Paulo palestra sobre Marketing Digital na próxima terça-feira

Se você investiu tempo e dinheiro no digital e não obteve retorno, essa é a oportunidade de transformar seus resultados. Flávio Muniz, palestrante e professor de São Paulo, estará em Campo Grande, no dia 09 de abril, terça-feira palestrando sobre Marketing Digital.

O sucesso com o Digital é possível na vida de todo empreendedor, independente da área de atuação. Flávio abordará temas como Autoridade Digital, Posicionamento Orgânico, Redes Sociais, e como investir no mercado de maneira fácil e com retorno garantido. Depois desses ensinamentos o Marketing Digital fará sentido para você, trazendo lucro para sua empresa e para seus negócios.

Mesmo figurando entre os mais ativos nas redes sociais, com 62% da população, os brasileiros ainda estão longe de usarem adequadamente as mesmas redes como ferramenta profissional. E não falamos apenas de novos profissionais autônomos, mas de empresas líderes em seus segmentos no “modo offline” e até das próprias agências de comunicação.

Ao digitar “especialista em marketing digital” no Google, Flavio Muniz é o nome que irá aparecer invariavelmente na primeira página. Flavio Muniz é referência há anos na busca orgânica (não paga) do Google (SEO), além de altamente “ranqueado” em canais como Facebook e Linkedin. Ele tem muitas qualificações e isto, claro, importa, mas segundo o especialista, o segredo é outro e é bastante simples. “Conteúdo sensato e consistência no abastecimento. Não existe milagre no marketing digital”, aponta o caminho, que ensina com detalhes práticos em palestras, empresas, cursos para empreendedores, estudantes, pessoas em qualquer nível de familiaridade com o marketing digital.

"A matemática dos algoritmos é traduzida em um roteiro de ações necessárias para que um conteúdo encontre seu público. Sabendo-se que quanto mais interação, regularidade nas postagens, conteúdo de qualidade, bem orientado e uso adequado das (subestimadas) hashtags, é possível traçar um plano infalível. Com conhecimento afiado do seu público e do seu negócio, aliado a uma dose de criatividade e visão, a transformação acontece à galope. A grande maioria dos sites do Brasil ainda possui conteúdo fraco para se posicionarem. É aí que as máquinas entram. Tudo é validado de acordo com os próprios usuários, não tem “jeitinho”.

Profissional de Marketing e Especialista em Marketing Digital pela ECA - USP. Flávio realizou extensões em Harvard (Boston) e UCLA (Los Angeles). É referência na busca no Google como “Especialista em Marketing Digital, e palestra por todo Brasil, além de promover cursos com imersão e consultorias especializadas para empresas e pessoas que desejam se posicionar na Internet de maneira eficaz.

Serviço:

Fortuna Digital

09 de abril - Terça-feira às 19hs

Grand’Mere Buffet - Rua Pedro Martins, 184, Carandá Bosque.

Ingressos a partir de R$ 60,00

Acesse: http://eventosflaviomuniz.com.br

Saiba mais: www.flaviomuniz.com.br

Informações: 67 98472 5511 – 98416 1663.