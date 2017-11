Flávio Kayatt apoia o Engenheiro Marco Maia na disputa à presidência do CREA/MS

Os vencedores assumirão mandato entre 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020 - Divulgação

Cerca de 10 mil profissionais devem escolher no dia 15 de dezembro, a diretoria regional e federal que representará o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA/MS). Além da eleição regional, o Sistema elegerá representantes para Conselho Federal (Confea) e diretoria regional da Caixa de Assistência dos profissionais do CREA (Mútua). Os vencedores assumirão mandato entre 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020.

O CREA, Confea e Mútua representam os seguintes profissionais: todos os segmentos da engenharia, agrônomos, geógrafos, geólogos, meteorologistas, tecnólogos e técnicos de nível médio da área da engenharia e agronomia.

Em destaque entre os candidatos à presidência está Marco Maia. Engenheiro Civil há 34 anos e sempre atuante na área em vários órgãos do estado, defende uma reorganização do CREA/MS, além de melhorias e parcerias para fortalecer e valorizar tanto os funcionários, profissionais e a imagem institucional do CREA. Com o apoio do Deputado Estadual Flávio Kayatt, Marco pretende estimular a participação social e a transparência pública do Conselho.