Flamenguistas são presos após confronto com torcedores do Independiente

Quarenta e oito torcedores do Flamengo foram detidos na madrugada de hoje (13) acusados de jogarem fogos de artifício e rojões em direção a hotéis na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e em Copacabana, na zona sul, onde estão hospedados membros da delegação do time argentino do Independiente.

O Flamengo e o Independiente decidem hoje a Copa Sul-Americana, às 21h45 (horário de Brasília), no Maracanã.

Segundo a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a confusão começou em frente ao hotel na avenida Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca, onde torcedores dos times adversários estavam se provocando, o que gerou grande tumulto. Segundo a PM, rubro-negros jogaram fogos de artifícios e rojões em direção ao hotel, e o Batalhão de Choque foi acionado para conter a desordem.

Ainda de acordo com a polícia, em seguida, torcedores do Flamengo começaram a se concentrar na Avenida Atlântica, próximo a um hotel para onde parte da delegação argentina teria sido deslocada após a confusão. Segundo a PM, fogos de artifício foram lançados contra edifícios ao longo da via e em direção aos agentes. A Guarda Municipal informou que foi necessário usar bombas de gás para conseguir conter o tumulto na Avenida Atlântica.

Na ação, 25 morteiros foram apreendidos, além pedras portuguesas e garrafas de vidro. O caso foi registrado 12ª DP (Copacabana), para onde os acusados foram encaminhados.