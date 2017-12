Flamengo vence Junior e vai à final da Sul-Americana

Com gols de Felipe Vizeu no segundo tempo, o Flamengo venceu o Junior Barranquilla por 2x0, ontem (30), na Colômbia, e agora vai decidir em dois jogos a Sul-Americana com o Independiente, da Argentina. Os melhores em campo foram o goleiro César, que pegou um pênalti, e Juan e Paquetá, com excelente atuação pela equipe brasileira.

A primeira partida contra os argentinos será dia 6 de dezembro em Buenos Aires e a finalíssima dia 13, no Maracanã.

O campeão terá vaga automática na Libertadores do ano que vem.

Antes, domingo que vem, em Salvador, o Flamengo faz sua última partida pelo Campeonato Brasileiro, enfrentando o Vitória.