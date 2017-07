Flamengo perde para o Santos, mas vai à semifinal da Copa do Brasil

O Flamengo foi derrotado pelo Santos, na Vila Belmiro, por 4 a 2, mas, mesmo assim, classificou-se para as semifinais da Copa do Brasil, quando vai enfrentar o Botafogo, que venceu o Atlético Mineiro por 3 a 0 no Rio de Janeiro. A classificação do Flamengo foi conseguida após a vitória por 2 a 0 sobre o Santos na primeira partida, no Rio, em função dos dois gols marcados no campo do adversário, na partida desta quarta-feira, o chamado placar agregado.

Em Belo Horizonte, o Cruzeiro também foi beneficiado pelo placar agregado e se classificou para a outra semifinal da Copa do Brasil, ao empatar com o Palmeiras, por 1 a 1, depois de outro empate, por 3 a 3, no primeiro jogo em São Paulo. A equipe mineira vai enfrentar na outra semifinal o vencedor de Atlético Paranaense x Grêmio, que jogam em Curitiba nesta quinta-feira (27). O Grêmio joga pelo empate e pode perder até por 3 a 0 para garantir a vaga, pois venceu o jogo de ida por 4 a 0, em Porto Alegre.

Pela Copa Sul-Americana, Ponte Preta, Fluminense e Corinthians passaram à próxima fase, nesta quarta-feira: a Ponte venceu o Sol de América, no Paraguai, por 3 a 1 (1 a 0 Ponte no primeiro jogo); o Fluminense perdeu para o Universidad de Quito, no Equador, por 2 a 1 (4 a 0 Fluminense na primeira partida) e o Corinthians venceu o Patriotas da Colômbia por 2 a 0 em São Paulo (1 a 1 no jogo de ida).

Nesta quinta-feira, o Sport enfrenta o Arsenal de Sarandi, na Argentina, podendo empatar e até perder por 1 a 0, por ter vencido o jogo de ida, no Recife, por 2 a 0.





