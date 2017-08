Flamengo perde em casa e demite o técnico Zé Ricardo

A derrota do Flamengo em casa, na Ilha do Urubu (antigo estádio Luso-Brasileiro, da Portuguesa carioca, na Ilha do Governador), para o Vitória, por 2 a 0 nesse domingo (6), pela série A do Campeonato Brasileiro, custou o cargo ao técnico Zé Ricardo. Ele foi demitido pela diretoria à noite, após vaias e pedidos da torcida depois da partida, o que exigiu reforço da segurança e a presença da Polícia Militar em campo para evitar incidentes.

Mesmo com a derrota, o Flamengo se manteve na mesma posição anterior à partida, em 5º lugar, com 29 pontos ganhos e entre os seis primeiros que se classificam para a Taça Libertadores da América. Mas o time não vence há cinco jogos e, no meio da semana, perdeu para o Santos por 3 a 2, no Pacaembu. Zé Ricardo deixou o clube com 89 jogos disputados: 47 vitórias, 25 empates, 17 derrotas, um título (Carioca 2017) e o aproveitamento de 62,1%.

A posição do Vitória também não se alterou e o time baiano permanece na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 19 pontos ganhos. A 19ª rodada foi a última do primeiro turno, e o Corínthians manteve a liderança e a invencibilidade, com 47 pontos ganhos, ao derrotar o Sport, no sábado (5), em São Paulo, por 3 a 1. O time venceu 14 jogos, empatou cinco e tem oito pontos de vantagem sobre o Grêmio, 2º colocado, com 39. O Corínthians não perde há 34 jogos e está a três de igualar o recorde da equipe, alcançado em 1957, com 37 jogos sem derrota.

Os outros resultados da rodada foram os seguintes: Fluminense 3 a 1 Atlético GO; Palmeiras 0 a 1Atlético PR; Cruzeiro 0 a 0 Botafogo; Coritiba 2 a 0 Chapecoense; Grêmio 2 a 0 Atlético MG; Bahia 2 a 1 São Paulo; Ponte Preta 0 a 0 Vasco e Avaí 0 a 0 Santos.

A classificação é a seguinte: 1º Corinthians, 47 pontos; 2º Grêmio, 39; 3º Santos, 35; 4º Palmeiras, 32; 5º Flamengo, 29; 6º Sport, 28; 7º Cruzeiro, 27; 8º Atlético PR, 26; 9º Coritiba, 25; 10º Fluminense, 25; 11º Botafogo, 25; 12º Vasco, 24; 13º Bahia, 23; 14º Atlético MG, 23; 15º Ponte Preta, 22; 16º Chapecoense, 22; 17º São Paulo, 19; 18º Vitória, 19; 19º Avaí, 18; 20º Atlético GO, 12.

A 30ª rodada, primeira do segundo turno, terá os seguintes jogos, no sábado (12): Atlético GO x Coritiba e Vitória x Avaí; no domingo (13): São Paulo x Cruzeiro; Vasco x Palmeiras; Santos x Fluminense; Atlético MG x Flamengo; Botafogo x Grêmio; Atlético PR x Bahia e Sport x Ponte Preta; na quarta-feira (23): Chapecoense x Corinthians.

