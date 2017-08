Flamengo e Cruzeiro vencem e são finalistas da Copa do Brasil

Flamengo e Cruzeiro são os finalistas da Copa do Brasil e vão decidir o título em duas partidas, depois de vencerem, nessa quarta-feira (23), respectivamente, Botafogo e Grêmio, que tinham vantagem nas duas semifinais, mas acabaram derrotados. O Flamengo venceu o jogo no Maracanã por 1x0 no tempo normal e o Cruzeiro também ganhou, pelo mesmo placar, no Mineirão e levou a decisão para os pênaltis e venceu por 3x2.

As finais serão disputadas nos feriados da Independência, 7 de setembro (quarta-feira), e de Nossa Senhora Aparecida (Padroeira do Brasil), 12 de outubro (quinta-feira). Os mandos de campo, que determinam a ordem dos jogos, serão sorteados hoje (24), a partir das 13h, na sede da CBF , no Rio de Janeiro.

O Cruzeiro já foi campeão da Copa do Brasil quatro vezes, em 1993, 1996, 2000 e 2003. O Flamengo conquistou o título três vezes, em 1990, 2006 e 2013.

Nessa quarta-feira, Flamengo e Cruzeiro jogavam em desvantagem, mas conseguiram reverter a situação. No Maracanã, o Botafogo ficaria com a vaga em caso de empate com gols e decidiria nos pênaltis se empatasse em 0x0, mesmo placar da primeira partida. Uma vitória por qualquer placar daria a vaga ao vencedor e o Flamengo foi o vitorioso com um gol de Diego no segundo tempo.

Em Belo Horizonte, o Cruzeiro precisava vencer no Mineirão pelo mesmo placar da sua derrota em Porto Alegre (1x0) para decidir nos pênaltis, e conseguiu, com um gol de Hudson, no segundo tempo. Nas cobranças de tiros livres, o time mineiro venceu por 3x2.





