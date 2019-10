FITPAR: MS estará em uma das mais importantes feiras de turismo do Paraguai

Campo Grande (MS) – De 11 a 13 de outubro, o Governo o Estado, através da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), participa de mais uma edição da FITPAR – Feira Internacional de Turismo do Paraguai. Considerada uma das mais importantes feiras de negócios daquele país, o evento é organizado pela Associação Paraguaia de Agências de Viagens e Empresas de Turismo (ASATUR) e tem o apoio da Senatur – Secretaria Nacional de Turismo do Paraguai.

Com a campanha “Para pessoas únicas, escolhas surpreendentes”, que faze parte da segunda fase do “VisitMS – você no seu melhor estado”, Mato Grosso do Sul tem o objetivo de promover, divulgar e consolidar os destinos turísticos do estado no mercado paraguaio. MS é referência em ecoturismo e tem como principais destinos as regiões de Bonito – Serra da Bodoquena, Pantanal e Campo Grande – Caminho dos Ipês.

Este ano o turismo de Mato Grosso do Sul fará parte, como co-expositor, do estande da Embratur para divulgar seus destinos turísticos entre as agências de viagens, operadores, profissionais de turismo do Paraguai e da América do Sul. MS irá expor os produtos turísticos, fazer contatos e negócios com empresas do setor e atendimento ao público final.

Entre os diversos seminários e shows culturais paralelos à exposição, o destaque é a palestra Gestão de Destinos Turísticos, ministrada Organização Mundial do Turismo (OMT). Segundo a organização, os principais objetivos da FITPAR é contribuir para alianças estratégicas entre os principais mercados da América Latina, além de promover a compra e venda de produtos, serviços e destinos turísticos.

Mercado Paraguaio

O Paraguai é hoje o 3º maior emissor de turistas internacionais, via terrestre, para Mato Grosso do Sul, segundo Anuário 2019 do Observatório de Turismo do MS. O país é também o 3º emissor sul-americano para o Brasil, com um total de 336.646 turistas em 2018, segundo dados do Anuário Estatístico de Turismo 2019 do Ministério do Turismo.

Serviço

Data: 11 a 13 de outubro de 2019

Local: Centro de Convenções Mariscal López, Assunção, Paraguai.

Mais informações: fitpar.org.py/portal

Débora Bordin – Fundação de Turismo de MS (Fundtur) | Foto: Prefeitura de Bonito