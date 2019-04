Fisher-Price faz recall de quase 5 milhões de cadeirinhas de bebê

O grupo americano Mattel anunciou que vai fazer um recall de 4,7 milhões de cadeiras de balanço de bebê da marca Fisher-Price disponíveis no mercado mundial. A medida, anunciada , foi tomada após indícios de que as cadeiras provocaram cerca de 30 mortes em uma década. O recall é para todas as unidades do modelo Rock'n Play Sleeper.

Putting safety first, in partnership with the CPSC, Fisher-Price issued a voluntary recall of our Rock ‘n Play Sleepers. All product use should be discontinued. Learn more at https://t.co/7D8jTEmLxs pic.twitter.com/EqkWW4QXjl