Fiscalização lacra bares na ZL de SP por desrespeito a horário da quarentena

Estabelecimentos desrespeitaram a regra de funcionamento durante a pandemia do novo coronavírus - (Foto: Alexander Tomaz Nobre/Prefeitura de São Paulo)

A Prefeitura de São Paulo interditou 11 bares e adegas na zona leste da cidade depois de uma operação de fiscalização realizada nesta sexta-feira, 10. Os estabelecimentos desrespeitaram, segundo a Prefeitura, o decreto de fechamento de bares, que determina as 17h como horário limite para funcionamento.

Realizada pela Subprefeitura Aricanduva, a ação contou com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar e Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A operação ainda aplicou multas no valor de R$ 9.380 para cada um dos estabelecimentos. A Subprefeitura de São Miguel Paulista também realizou a interdição de um estabelecimento.

Desde o início das restrições por conta da pandemia do novo coronavírus, cerca de 2.000 agentes trabalham na fiscalização e 647 estabelecimentos foram interditados por descumprirem as regras vigentes, de acordo com informações da Prefeitura. Destes, 237 são bares, restaurantes, lanchonetes e cafeterias.

Pelas novas regras, os estabelecimentos podem funcionar entre 11h e 17h e é proibido colocar mesas na calçada. A ocupação máxima nos estabelecimentos pode ser de 40%, e os clientes só poderão consumir os alimentos dentro dos estabelecimentos se todos estiverem sentados, seguindo corretamente as recomendações de higiene.