Fiscalização do Mapa detecta 4 mil frascos de azeite de oliva falsificados

A fraude foi detectada em fiscalização de rotina do Mapa - Reprodução

Um total de 4 mil frascos de azeite de oliva falso foi destruído na sexta-feira (14), em Araraquara (SP). O produto foi fraudado com a adição de outros óleos vegetais, em sua maioria de soja.

A fraude foi detectada em fiscalização de rotina do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Os frascos identificados são do lote 34642823, da marca Oliveiras do Conde. A empresa fabricante (Rhaiza do Brasil) não foi localizada pelo Ministério.



A rede de supermercados que comercializava o óleo foi autuada e poderá pagar multa de até R$ 500 mil. Os estoques destruídos estavam depositados nas cidades de Araras, Ribeirão Preto e em Araraquara. Auditores Fiscais Agropecuários do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Mapa no estado de São Paulo, acompanharam o descarte do produto.



“O óleo foi encaminhado para aterro sanitário industrial para o descarte seguro e as embalagens de vidro foram quebradas a fim de evitar o reaproveitamento”, explica o Coordenador-Geral de Qualidade Vegetal do Mapa, Hugo Caruso.



O coordenador destaca que a responsabilização dos comerciantes pela venda dos produtos tem contribuído para a redução das irregularidades, pois as multas pesadas exigem mais atenção por parte dos comerciantes, que são corresponsáveis pela qualidade do produto que é colocado nas prateleiras e ofertado aos consumidores.